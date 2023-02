Messer in der Tasche? Das kostet!

In Deutschland gibt es immer mehr Messerangriffe. In der Stuttgarter Innenstadt sind Messer deshalb jetzt verboten.

In Illerkirchberg hat ein Mann mit einem Messer ein Mädchen getötet und eins schwer verletzt. In einem Regionalzug in Schleswig-Holstein gab es bei einem Messerangriff zwei Tote und mehrere Verletzte. Das sind zwei aktuelle Fälle von hunderten von Messerattacken, die in Deutschland jedes Jahr passieren.

In Stuttgart gibt es deshalb in der Innenstadt jetzt eine Waffenverbotszone. Wer dort mit einem Messer erwischt wird, muss Strafe zahlen. Bei wiederholtem Vergehen können das bis zu 10.000 Euro sein.

Was ist verboten?

Messer mit einer feststehenden oder feststellbaren Klinge von mehr als vier Zentimetern.

Wann sind Messer verboten?

Das Verbot gilt freitags und samstags von 20 bis 6 Uhr und an Tagen vor Feiertagen.

Wo gilt das Verbot?

Es gibt zwei Zonen, in denen Messer verboten sind: den Cityring und den Stadtgarten. Die Zonen werden aber nicht markiert. Mobile Jugendarbeit, Polizei und Stadt wollen Infos auf Social Media und Flyern verbreiten, wo genau diese Bereiche sind.

Was passiert mit den Messern?

Wenn Polizei oder Ordnungsamt Messer beschlagnahmen, können sie einbehalten werden.

Wie schnell aus einem Streit ein gefährlicher Messerangriff wird, zeigt dieser Fall: