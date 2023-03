Am Freitagabend wurde eine Person durch Schüsse verletzt. Jetzt werden Zeugen gesucht.

Laut Polizei fielen die Schüsse im Stuttgarter Stadtteil Zuffenhausen vor einem Restaurant in der Burgunderstraße am Freitag gegen 21:10 Uhr. Ein Mann wurde bei dem Vorfall schwer verletzt. Die Polizei spricht von bislang unbekannten Tätern. Um sie zu finden, war am Abend unter anderem ein Hubschrauber im Einsatz. Außerdem waren wegen der Fahndung die Haltestellen Zuffenhausen und Neuwirtshaus zwischen 21:45 Uhr und 23:40 Uhr für den S-Bahn-Verkehr gesperrt.

+++ Personenfahndung - #Polizeihubschrauber im Einsatz +++Wir fahnden nach flüchtigen Tätern im Bereich #Stuttgart-#Zuffenhausen. Eure #Polizei #Stuttgart pic.twitter.com/GZ89zhUEUG

Bisher konnten noch keine Tatverdächtigen gefunden werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Sie will auch prüfen, ob es einen Zusammenhang mit anderen Vorfällen in der Nähe von Stuttgart gibt.

Schüsse in Stuttgart-Zuffenhausen: Wer kann helfen?

Außerdem sucht die Polizei nach Zeugen. Wenn du etwas gesehen hast oder andere Informationen weitergeben kannst, dann melde dich unter der Telefonnummer: 0711/89905778.