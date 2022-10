Oberliga vs. Champions League: Was geht für die Kickers?

mit Whatsapp teilen

Am Dienstagabend um 18 Uhr treten die Stuttgarter Kickers in der 2. Runde des DFB-Pokal gegen Eintracht Frankfurt an.

Die Kickers, die eigentlich in der Oberliga Baden-Württemberg gegen Teams wie Nöttingen, Villingen oder Oberachern antreten, sind als letzter Fünftligist im Wettbewerb richtig hyped auf das große Spiel: Frankfurt, Europa-League-Sieger, das ist eine Hausnummer. Davon wird man später den Kindern erzählen. Heftige Stimmung erwartet! Wenn der Tabellenführer der Oberliga am Abend gegen den aktuell fünften der Bundesliga mit Stars wie Mario Götze oder Kevin Trapp antritt, wird das Gazi-Stadion mit 10.000 Fans komplett voll sein - zum ersten Mal seit 16 Jahren. Colic glaubt, dass die Stimmung der Mannschaft gegen die Eintracht helfen wird: Colic meint, dass die Chance, Eintracht Frankfurt zu schlagen trotzdem "sehr, sehr klein" ist. Für unmöglich hält er einen Sieg aber nicht. Funfact: Das letzte Mal spielten beide Teams 1987 im Pokal gegeneinander. Damals gewannen die Kickers mit 3:1. Hier kannst du dir den Vorbericht der Kickers anschauen: