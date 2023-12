Suchtrends 2023: DAS wurde am meisten gegoogelt

Harry Kane führt das Ranking von Google an. Was 2023 sonst noch viele gesucht haben, checkst du hier.

Der Wechsel von Harry Kane zum FC Bayern im Sommer hat richtig viele Menschen beschäftigt. Der 30-jährige Stürmer liegt bei den weltweit am häufigsten gesuchten Persönlichkeiten an der Spitze:

Auf Platz zwei der Trends folgt Musikerin Taylor Swift.

Auf Platz drei steht US-Schauspieler Jeremy Renner.

Das zeigt die Jahresstatistik von Google, die am Montag veröffentlicht wurde.

Jahresstatistik von Google: Was ist das? Die Statistik von Google zeigt nicht die meistgesuchten Begriffe insgesamt. Hier liegen seit Jahren Anfragen nach dem aktuellen Wetter oder Webseiten wie Amazon, Facebook oder YouTube ganz vorne. Vielmehr zeigt der Jahresrückblick Suchbegriffe, an denen das Interesse in einem bestimmten Zeitraum besonders stark anstieg ist. Laut Google werden dazu Milliarden Suchanfragen ausgewertet.

Suchtrends 2023: Das hat die Deutschen beschäftigt

Fragen zum Krieg im Gazastreifen wurden am häufigsten gesucht. Die Statistik zeigt, dass der Nahost-Krieg sowohl das Ranking der Schlagzeilen anführt als auch das der häufigsten WAS-Fragen. Wonach sonst noch viel in Deutschland gesucht wurde, steht hier:

Filme: 1. Oppenheimer, 2. Barbie, 3. Avatar 2

Persönlichkeiten: 1. Till Lindemann (Rammstein), 2. Djamila Rowe (Dschungelkönigin), 3. Iris Klein (Promi Big Brother)

Schlagzeilen: 1. Krieg in Israel und Gaza, 2. Erdbeben Türkei, 3. Rammstein

Was weltweit in den letzten 25 Jahren - so lange gibt es Google - am häufigsten gesucht wurde, kannst du hier checken: