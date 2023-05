Das Feuer hat die Jugendlichen im Schlafsaal einer Schule in Guyana überrascht. Jetzt gibt es einen schlimmen Verdacht.

Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen davon aus, dass das Feuer "böswillig gelegt wurde". Konkrete Hinweise auf Tatverdächtige gibt es aber noch nicht.

Feuer in Schlafsaal: 63 Schülerinnen im Gebäude

Das Feuer war nach Regierungsangaben am Sonntagabend in dem Mädchenschlafsaal der Schule ausgebrochen. Passiert ist das in Guyana, einem Land in Südamerika. 14 Jugendliche seien vor Ort gestorben - fünf weitere im Krankenhaus. In dem Raum schliefen Mädchen im Alter zwischen elf und 17 Jahren. Die anderen Schülerinnen konnten teils schwer verletzt gerettet werden.

Nach dem Feuer haben sich mehrere Flugzeuge auf den Weg gemacht. Sie liefern unter anderem medizinische Hilfsgüter in die betroffene Region.

