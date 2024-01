Tausende bei Demos gegen Rechts: Was geht in deiner City?

Immer mehr Menschen gehen wegen des rechten Geheimtreffens auf die Straße. Auch am Wochenende ist einiges los.

Demos gegen Rechts in Baden-Württemberg

In Offenburg haben laut Polizei am Samstagvormittag rund 5.000 Menschen demonstriert. Sie sind vom Kulturforum in die Innenstadt gezogen. Die Veranstalter hatten mit nur rund 300 Teilnehmern gerechnet.

Auch in Freiburg sind am Samstag rund 5.000 Menschen auf die Straße gegangen. Die Demo lief unter dem Motto "Gegen Hass" und wurden von den "Omas gegen rechts" organisiert. Hier gibt es auch am morgigen Sonntag um 15 Uhr auf dem Platz der alten Synagoge eine weitere Demo.

In Karlsruhe und Stuttgart laufen seit Samstagmittag die Demos. Auch dort sind tausende Menschen unterwegs. In Stuttgart (Marktplatz) wird auch am Sonntag um 15 Uhr wieder demonstriert.

In Ulm, Heidelberg und Pforzheim finden am Nachmittag ebenfalls Demos statt.

Demos gegen Rechts in Rheinland-Pfalz

In Koblenz sind nach SWR-Informationen am Samstag ebenfalls rund 5.000 Menschen auf die Straße gegangen. Dazu aufgerufen hat ein Bündnis mehrerer Parteien. Auf dem Münzplatz gab es eine große Kundgebung. In Pirmasens läuft die Demo gerade noch.

💡: Deutschlandweit sind an diesem Wochenende rund 90 Demos in größeren und kleineren Städten angemeldet - darunter auch in Berlin, München, Köln und Frankfurt. In München zum Beispiel rechnen die Veranstalter mit rund 30.000 Menschen. Wenn du wissen willst, wo überall demonstriert wird, kannst du das hier checken.

Tausende auf der Straße: Deshalb wird demonstriert

Auslöser der Demos ist ein geheimes Treffen von Rechtsextremen im Herbst in Potsdam. Daran haben unter anderem AfD-Politiker teilgenommen. Mehr Infos bekommst du hier:

