Super Bowl: USA brechen Zuschauerrekord - Deutschland schwächelt

Noch nie verfolgten so viele Menschen in den USA das Spiel um die Vince Lombardi Trophy. In Deutschland brachen die Zuschauerzahlen hingegen deutlich ein.

Im Jahr 2024 sahen noch rund 2,12 Millionen Menschen das erste Viertel des Super Bowls auf RTL. Dieses Jahr waren es rund 600.000 Zuschauer weniger, so der deutsche TV-Sender. In den Vereinigten Staaten sah das gänzlich anders aus. Der Rekord aus dem Jahr 2024 wurde eingestellt. Rund 126 Millionen Menschen sahen in der Spitze den Sieg der Philadelphia Eagles über die Kansas City Chiefs. Das gab der TV-Sender Fox bekannt. Diese Zahl ist nur eine erste Annahme, die tatsächliche Einschaltquote wird nachgemeldet und ist im Regelfall noch höher. Halftime-Show: Mehr Zuschauer als das Spiel! Auch die Halbzeit war für Fox ein echter Erfolg: Über 131 Millionen Menschen sahen die Kendrick-Lamar-Show und seine Abrechnung mit Drake. Damit konnte sein Auftritt mehr Zuschauer vor die TV-Geräte locken, als das Spiel im Durchschnitt so die Analyseabteilung von FOX.