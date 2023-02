Überraschung bei der Halbzeitshow: Rihanna ist wieder schwanger

Surprise-Guest bei der Super Bowl Halbzeitshow! Rihanna ist zum zweiten Mal schwanger. Das bestätige ein Vertreter.

Ihre Pose zu Beginn deutete schon sehr daraufhin, dass sie Baby Nummer zwei erwartet. Als sie mit "Bitch Better Have My Money" die Halbzeitshow startete, hat sie sich auffällig an ihren Bauch gefasst. Nach den Spekulationen auf Twitter hat ein Sprecher gegenüber mehreren US-Medien die Schwangerschaft bestätigt. Im Mai 2022 kam ihr erstes Kind zur Welt. Seit Dezember 2020 ist sie mit A$AP Rocky zusammen.

Super Bowl: So krass war Riris Bühnen-Comeback

Nach Jahren ohne Auftritt ist Rihanna back. Bei der Halbzeitshow schwebten die Sängerin und ihre Tänzer auf bewegbaren Bühnen im Stadion. Sie performte ihre Songs wie "We Found Love", "Umbrella" und "Diamonds". Auf einen Stargast hat sie verzichten. Jay-Z, Drake oder Calvin Harris wurden vor der Show noch vermutet.