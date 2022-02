Heidi Klum sorgt für Ekel-Alarm beim Super Bowl!

Beim Super Bowl sorgte Heidi Klum für Aufregung: Sie spuckte vor der Kamera einen Hotdog wieder aus.

Vor dem Spiel hatte ProSieben Heidi Klum eingeladen, um über den Super Bowl zu sprechen. Zusammen mit Moderator Max Zielke sollte sie dann einen Hotdog - der im Stadion für fast 15 Euro verkauft wurde - essen.

Klum kaut und kaut und kaut...

Am Anfang lachte die GNTM-Chefin noch und sagte: "Also so sehen die Würstchen bei uns nicht aus." Dann biss sie aber doch in den Hotdog. Doch schnell war klar: Irgendwas stimmt hier nicht! "Ja, hätte mal nicht so doll reinbeißen sollen", sagte sie. Man merkte, dass das Topmodel Probleme hat, das Essen runterzuschlucken. Der Moderator redete weiter, Klum kaute...

Wir reden weiter - wenn du wieder reden kannst.

Dann passierte es: Klum winkte eine Mitarbeiterin herbei, die einen Mülleimer brachte. Und dann spuckte sie die Essensreste einfach aus.

Live im TV!

Weil ProSieben sogar die Kamera wechselte und mitfilmte, was passierte, war das alles live im Fernsehen zu sehen.

Das Ekel-Video:

