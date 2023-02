Chiefs, Rihanna & ein weinender "Icke": So war der Super Bowl!

Das Team um Star-Quarterback Patrick Mahomes hat gewonnen. Was du heute Nacht verpasst hast, erfährst du hier.

Der 57. Super Bowl geht an die Kansas City Chiefs! Die Mannschaft besiegte in der Nacht auf Montag die Philadelphia Eagles mit 38:35. Zur Pause hatten die Chiefs noch mit zehn Punkten im Rückstand gelegen - schafften es aber dann, das Spiel zu drehen. Entschieden wurde der Super Bowl aber erst kurz vor Schluss: Acht Sekunden vor dem Ende machte Kicker Harrison Butker das entscheidende Field Goal.

Das Quarterback-Duell: Patrick Mahomes vs. Jalen Hurts

Schon vor dem Spiel war klar: Die beiden Quarterbacks werden Geschichte schreiben. Denn: Mit Patrick Mahomes und Jalen Hurts waren zum ersten Mal beide Stamm-Quarterbacks schwarz.

Beide lieferten bei dem Spiel auch ab. Eagles-Star Jalen Hurts schaffte Super-Bowl-Bestmarken. Patrick Mahomes sorgte erst einmal für einen kurzen Schockmoment. Der Quarterback der Chiefs musste kurz vor der Halbzeit verletzt vom Platz. Aber: Er schaffte das Comeback und wurde nach dem Spiel sogar als wertvollster Spieler ausgezeichnet.

Das Bruderduell: Travis und Jason Kelce

Es gab auch noch ein zweites historisches Duell: Zum ersten Mal spielten zwei Brüder gegeneinander. Travis Kelce stand für die Chiefs auf dem Platz, sein großer Bruder Jason Kelce für die Eagles. Mit dem Sieg gewann Travis jetzt schon zum zweiten Mal den Super Bowl und hat damit die "ultimativen Angeber-Rechte", wie Jason zu Beginn der Woche angekündigt hatte.

Die beiden Brüder nach dem Spiel:

Halbzeitshow: Rihanna mit Mega-Überraschung

Rihanna begeisterte in der Halbzeit mit einer spektakulären Show. Doch: Die eigentliche Überraschung kam erst danach. Nach ihrem Auftritt bestätigte ihr Manager, dass die Sängerin schwanger ist.

Deshalb hat Christoph "Icke" Dommisch geweint

Für viele Fans in Deutschland gab es nach dem Spiel noch eine dramatische Szene: Als sich die Moderatoren von den Zuschauern verabschieden wollten, fing Christoph "Icke" Dommisch plötzlich an zu weinen. Hinter der emotionalen Szene steckt ein Abschied. Denn: Die NFL wird ab nächster Saison von RTL und nicht mehr von ProSieben übertragen. Wie es für das Moderatoren-Team um Icke, Patrick Esume und Co. weitergeht, ist noch unklar.