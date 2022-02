Los Angeles vertreibt Wohnungslose beim Stadion

Kurz vor dem Super Bowl räumt die Stadt Los Angeles das Lager von Wohnungslosen. Ein Zufall?

Wohnungslosigkeit ist ein riesiges Problem in LA: Viele Menschen sind damit in ihrem Umfeld konfrontiert und der Ärger über die Stadtverwaltung wächst. Auf der direkten Strecke zwischen dem Flughafen Los Angeles International und dem SoFi Stadium, in dem der Super Bowl LVI stattfindet, wurde laut Medienberichten jetzt das Lager von Wohnungslosen geräumt.

Brandgefahr oder Vertuschung?

Laut "NBC Los Angeles" wurde als Grund für die Räumung eine Brandgefahr genannt. Wohnungslose sollen vermehrt Feuer in dem Lager gemacht haben. Die Boulevardseite "TMZ" geht nicht davon aus, dass die Räumung zufällig kurz vor dem Super Bowl passierte - vielmehr soll die Stadt damit versuchen, die Zustände zu verbergen.

