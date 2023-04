Der Film läuft seit Anfang April und hat in kürzester Zeit die Kinocharts rasiert. Auch die Eiskönigin kann einpacken.

260.000 Menschen haben den Film in Deutschland zum Start am 5. April angeschaut. Am Osterwochenende kamen weitere 950.000 verkaufte Tickets dazu. Das meldet das Portal "Filmstarts". Damit liegt der Film auf dem ersten Platz der deutschen Charts und legt den besten Start des Jahrzehnts hin.

Auch weltweit Rekordzahlen

Weltweit hat der Film in wenigen Tagen schon 377 Millionen Dollar eingespielt. Heftig: Damit gelingt "Super Mario Bros." der erfolgreichste Start aller Zeiten!

Damit kickt Mario die Eiskönigin von der Spitze. Der Animationsfilm "Frozen 2" führte mit 228 Millionen Dollar bisher das Ranking an. Btw: Vorteil hatte "Super Mario Bros." vermutlich durch das verlängerte Osterwochenende.

Zweiter Teil mit Pedro Pascal?

Durch den krassen Erfolg gehen Experten davon aus, dass es safe einen zweiten Teil geben wird. Universal Pictures und Illumination Entertainment haben dazu bisher noch nichts gesagt. Dafür äußerte sich aber US-Star Jack Black, der im aktuellen Film Bösewicht Bowser seine Stimme gibt. Er wünscht sich, dass im Falle einer Fortsetzung mit Wario ein neuer Bösewicht auftaucht. Die perfekte Besetzung für ihn: "The Last of Us"-Star Pedro Pascal.

Das sind weltweit die erfolgreichsten Filme aller Zeiten

Avatar - 2,9 Milliarden Dollar Avengers: Endgame - 2,8 Milliarden Dollar Avatar: The Way of Water - 2,3 Milliarden Dollar Titanic - 2,2 Milliarden Dollar

