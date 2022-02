NFL-Playoffs: SIE sind die Überraschungssieger

Spannung bis zum Schluss, doch am Ende gewinnt nicht der Favorit: Die Bengals kicken tatsächlich die Chiefs raus!

Erstmals seit 33 Jahren stehen die Cincinnati Bengals wieder im Super Bowl! Für ihren Sieg mussten sie in die Verlängerung gehen. Wieder wurde eine Münze geworfen. Das hatten die Kansas City Chiefs schon bei der Partie gegen die Buffalo Bills erlebt. Damals hatten sie Glück. Doch dieses Mal ist es anders. Die Münze fällt zwar zugunsten der Chiefs, aber die können das Spiel nicht für sich entscheiden. Die Bengals sind dran - und holen sich schließlich den Sieg!

Münzwurf: Bengals im Nachteil

Das hatte selbst Bengals-Quarterback Joe Burrow nicht kommen sehen:

"Wenn du den Münzwurf gegen diese Jungs verlierst, dann gehst du normalerweise nach Hause."

Denn die Sache mit der Münze ist so: In der Overtime wird so entschieden, wer zuerst den Ball bekommt. Schafft die Beginner-Mannschaft einen Touchdown, ist der Sieger klar und das Spiel beendet - ohne dass die andere Mannschaft überhaupt noch die Chance zum Ausgleich hat.

Bengals drehen das Spiel

Zwischenzeitlich hatte es übrigens gar nicht so gut für die Bengals ausgesehen - 3:21-Rückstand im zweiten Viertel. Außerdem hatten die Chiefs im Arrowhead Stadium ein Heimspiel. Doch jetzt ist klar: Dieses Jahr steht das Team aus Kansas nicht wie 2020 und 2021 im Finale.

