"7 vs. Wild": Survival Mattin hat sich entschieden!

Jetzt ist klar: Survival Mattin ist dabei. Die Entscheidung hat ihm schlaflose Nächte bereitet. Hier erfährst du mehr.

Seine Zusage hat Survival Mattin in seinem neuen YouTube-Video verkündet. Dabei hat er es bis zum Schluss spannend gemacht, ob er sich auf die dritte Staffel von "7 vs. Wild" als Teampartner von Fritz Meinecke einlassen wird.

Der Kopf sagte Nein, das Herz Ja

Der YouTuber erinnerte sich an die gemeinsamen Abenteuer mit Fritz, den er schon über zehn Jahre kennt. Die beiden besuchten zusammen Lost Places, überquerten Madeira oder verbrachten 24 Stunden auf einer Rettungsinsel im Meer. ABER: 14 Tage in der Wildnis von Kanada oder Alaska verbringen? Es gab für Survival Mattin auch ein großes Argument dagegen. So mache ihm sein Rücken schon seit vielen Jahren krasse Probleme. Er spricht von einem "absoluten Totalschaden". Schon bei der ersten Staffel von "7 vs. Wild", wo Survival Mattin auch einer der Teilnehmer war, hatte er deswegen heftige Schwierigkeiten. Und jetzt dauert das Format mit 14 Tagen doppelt so lang. Trotzdem sagt der YouTuber am Ende des Videos als Teampartner für Fritz zu:

Okay, machen wir`s. Es bringt ja nichts. Ich heiße Survival Mattin und ich kann mich danach nicht mehr blicken lassen, wenn ich jetzt sag, oh nee lass mal, gar kein bock digga.

Hier kannst du dir die Entscheidung des YouTubers noch mal komplett anschauen:

In der dritten Staffel von "7 vs. Wild" wird sich einiges ändern. Hier erfährst du mehr: