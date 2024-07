"Es liegt noch immer ein beißender Geruch" über der Altstadt von Konstanz

Großeinsatz in Konstanz: Flammen mitten in der Altstadt vergangene Nacht. Das Feuer ist in einem denkmalgeschützten Haus ausgebrochen, griff dann auf zwei weitere Häuser über. Mittlerweile ist das Feuer zwar gelöscht, der Einsatz läuft aber noch. Aktuell wird geprüft, ob die Häuser einsturzgefährdet sind. Kollegin Isabel Heine ist vor Ort und schildert ihre Eindrücke.

(war live in SWR 3)- mit Zwischenfrage