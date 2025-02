In Villach in Österreich kam es zu einer schweren Gewalttat. Ein 23-jähriger Syrer tötete einen Jungen und verletzte vier weitere Menschen.

Österreich ist in Schockstarre: "Also ich bin jetzt 20 Jahre im Pressedienst tätig und kann mich an so eine Tat nicht erinnern", so Villachs Polizeisprecher gegenüber dem ORF. Österreichs Innenminister Gerhard Karner spricht von einem "islamistischen Attentäter".

Messerangriff in Österreich war islamistischer Anschlag Dauer 0:23 min Messerangriff in Österreich war islamistischer Anschlag

Das war passiert:



23-jähriger Syrer stach in Villach in Kärnten mit einem Messer auf Passanten ein

Ein 14-Jähriger starb

Vier weitere Personen wurden verletzt

Der Täter wurde festgenommen

Der Syrer war noch nicht polizeibekannt

Hintergründe der Tat sind unklar

Villach: Autofahrer fährt Täter an

Wohl schlimmeres wurde durch einen 42-Jährigen Essenslieferanten verhindert. Dieser fuhr mit seinem Auto den 23-Jährigen an und machte diesen handlungsunfähig, so die Polizei.

In Österreich befindet sich die Asylpolitik am Scheideweg. "Wir brauchen rigoroses Durchgreifen im Asylbereich und dürfen uns Zustände wie in Villach nicht weiter importieren", sagte FPÖ-Chef Herbert Kickl nach der Tat. Österreich ist derzeit noch mit der Bildung einer neuen Regierung beschäftigt. Eine Koalition aus der rechtsgerichteten FPÖ und der christdemokratischen ÖVP war kürzlich gescheitert.