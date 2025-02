Ahmed al-Scharaa: Erstmal keine Wahlen in Syrien!

Es soll bis zu fünf Jahre dauern, bevor gewählt werden kann. Menschenrechtler sind besorgt und warnen vor Scharaa.

Es müsste erst eine umfangreiche Infrastruktur wiederhergestellt werden, bevor es zu Präsidentschaftswahlen in Syrien kommen könnte. Das sagte Übergangspräsident Ahmed al-Scharaa in einer Fernsehansprache am Montag. Gemeint ist damit unter anderem eine Aktualisierung der Wahlregister. Ohne die könnte jede Wahl angezweifelt werden.

Syrien: Wahlen wohl erst in fünf Jahren möglich Dauer 0:18 min Syrien: Wahlen wohl erst in fünf Jahren möglich

Menschenrechtler warnen vor Ahmed al-Scharaa

Ahmed al-Scharaa war Anführer der islamistischen Rebellengruppe Haiat Tahrir al-Scham (HTS), die im Dezember den diktatorischen Präsidenten Baschar al-Assad stürzte. Am 30. Januar ist er zum Übergangspräsidenten ernannt worden.

Wer ist die Hajat Tahrir al-Scham (HTS)? Die Allianz Hajat Tahrir al-Scham (HTS) besteht aus Kämpfern, die sich gegen den syrischen Diktator Baschar al-Assad gerichtet haben. Die Vorgänger-Organisation der HTS war der islamistischen Terrororganisation al-Qaida untergeordnet. 2016 hat sich die damalige Organisation der HTS von al-Qaida getrennt und umbenannt. Die Gruppe tritt seitdem gemäßigter auf und versucht ihr Image zu ändern. Sie will aber weiterhin radikal-islamische Regeln durchsetzen. In Idlib wurden der Organisation Folter und die Vertreibung von Minderheiten vorgeworfen.

Menschenrechtler warnen davor, Ahmed al-Scharaa zu verharmlosen. Es gebe Hinweise, dass er ein islamistisches Regime errichten wolle. Das teilte die "Gesellschaft für bedrohte Völker" am Dienstag in Göttingen mit.