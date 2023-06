Deutschland gibt Syrien eine Milliarde: Das passiert mit dem Geld

Am Mittwoch fand die Geberkonferenz in Belgien statt. Dort sammelten 85 Länder und Hilfsorganisationen Geld für Syrien.

Auch Deutschland war am Start und sagte über eine Milliarde Euro für das Land zu, in dem seit 2011 Bürgerkrieg herrscht. Was wird mit dem Geld gemacht? Das Geld soll in die Reparatur von Trinkwasserleitungen fließen. Außerdem soll Bauern mit dem Geld beim Anbau von Getreide geholfen werden. Auch Schulen für Kinder in Flüchtlingslagern sollen mit dem Geld finanziert werden. Insgesamt kamen bei der Konferenz 5,6 Milliarden Euro für Syrien zusammen.

Die Bundesregierung hat bei der #SyriaConf2023 eine Mrd. € zur Bewältigung der Flüchtlingskrise in #Syrien & der Region zugesagt. Wir werden mehr als die Hälfte davon für Entwicklungsmaßnahmen einsetzen. Sie sollen den Menschen ermöglichen, sich wieder selber helfen zu können. https://t.co/mcRVIXVzCz

Bürgerkrieg: Viele Syrer stehen vor dem Nichts

In Syrien herrscht seit 2011 Bürgerkrieg. In diesem sind bis heute rund 500.000 Menschen gestorben. Mehr als 15 Millionen Syrier sind auf Hilfen angewiesen. Millionen Menschen haben kein Zugang zu sauberem Trinkwasser. Das schlimme Erdbeben in Syrien und der Türkei traf das Land ebenfalls heftig. Dabei sind in Syrien mindestens 8.500 Menschen gestorben.

