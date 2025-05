EU hebt Sanktionen gegen Syrien auf: Was bedeutet das?

Der frühere Herrscher in Syrien, Baschar al-Assad, ist nun rund ein halbes Jahr weg. Geht es den Menschen bald besser?

Das Ende der Wirtschaftssanktionen haben die Außenminister der EU-Staaten bekannt gegeben.

Ende der Sanktionen: Warum macht die EU das?

Der deutsche Außenminister Johann Wadephul sagte, dadurch will man der neuen syrischen Führung eine Chance geben. Jetzt solle sie zeigen, dass sie Politik für alle Bevölkerungs- und Religionsgruppen machen werde.

Die EU hofft mit den besseren wirtschaftlichen Bedingungen auf weniger Syrer, die fliehen wollen. Außerdem könnten so mehr Geflüchtete nach Syrien zurückkehren.

Diese Ausnahmen gibt es:

Mit Waffen darf das Land aber weiterhin nicht handeln.

Personen und Organisationen, die Verbindungen zum Assad-Regime haben, sind von der Lockerung der Sanktionen ausgenommen.

Abhör- und Überwachungssoftware darf Syrien ebenfalls nicht kaufen.

US-Präsidenten Donald Trump hatte bereits in der letzten Woche die Aufhebung aller US-Sanktionen angekündigt.

Gewalt zwischen Bevölkerungsgruppen in Syrien

In der letzten Zeit gab es immer wieder Gewaltausbrüche zwischen unterschiedlichen Gruppen in Syrien. Die Lockerungen seien laut EU trotzdem richtig, um eine Entwicklung wie in Afghanistan zu vermeiden.