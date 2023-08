Liebes-Comeback: ER ist wieder mit seiner EX zusammen

T-Low hat am Wochenende rausgehauen, dass er und seine Ex-Freundin Kaya wieder ein Couple sind. Hier erfährst du alles.

Kaya und der Rapper, der aktuell eine Pause vom Musik-Business macht, waren schon mehrere Jahre zusammen, als es Ende 2022 zur Trennung kam. Jetzt sind die beiden offenbar wieder zusammen. Das hat T-Low in seiner Insta-Story geschrieben, die sich auch auf TikTok schnell verbreitete.

Zuvor hatten Fans schon länger spekuliert, dass zwischen T-Low und Kaya wieder was läuft. In der Story kündigte er auch an, dass er noch ein bisschen Pause und Urlaub braucht, um dann fit wie nie zurückzukommen.

Gemeinsames Foto von T-low und Kaya

Der 22-Jährige legte am Sonntag mit einem gemeinsamen Foto in seiner Insta-Story nach: