Snoop Dogg: wegen sexuellen Missbrauchs angeklagt

Eine Tänzerin wirft ihm vor, sie 2013 zum Oralsex gezwungen zu haben. Der Rapper streitet es ab.

Gerade erst wurde angeküdigt, dass Snoop Dogg am Sonntag beim Super Bowl zwischen den Los Angeles Rams und den Cincinnati Bengals auftreten wird. Zusammen mit Dr. Dre, Eminem, Kendrick Lamar und Mary J. Blige möchte er „eine der besten Halbzeitshows aller Zeiten“ hinlegen. Jetzt wird der 50-Jährige angeklagt.

Das wird ihm vorgeworfen

Ein ehemalige Bühnen-Tänzerin hat Snoop Dogg und seinen Management-Partner Don „Magic“ Juan wegen Nötigung zum Oralverkehr angezeigt. Sie sei im Mai 2013 nach einem Abend im Studio des Rappers von Campbell nach Hause gefahren worden. Allerdings habe er sie in seine eigene Wohnung gefahren, wo sie "erschöpft eingeschlafen" war. In den frühen Morgenstunden habe Campbell sie zu Oralsex gezwungen.

Am nächsten Tag wurde sie erneut für ein Vorsprechen zu dem Studio gebracht, wo Snoop Dogg gerade eine Fernsehshow drehte. Sie habe dem nur „in der Hoffnung“ zugestimmt, dass es ihre „Karriere vorantreibt“. Dort angekommen, soll sich die Klärgerin schlecht gefühlt haben und sei auf die Toilette gegangen. Laut Klage nutzte Snoop Dogg die Gelegenheit, um die Tür zur Toilette zu öffnen, wo er sie zum Oralsex zwang.

Snoop Dogg streitet die Tat ab

Die Frau fordert Schadensersatz in nicht genannter Höhe. Das Promiportal "TMZ" berichtete, dass der Rapper die Vorwürfe bestreitet: Auf Instagram verkündete er in seiner Story , dass „die Saison der Goldgräberinnen begonnen hat“. „Seid vorsichtig“, riet er seinen Fans, die von diesen Emojis begleitet wurde: 👮‍♂️👨‍⚖️💰. Von der Football-Liga, NFL, für die er am Sonntag auftritt, ist noch keine Reaktion bekannt.