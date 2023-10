Heute ist Tag der offenen Moschee: Das erwartet dich!

Am 3. Oktober ist nicht nur der Tag der deutschen Einheit. Mehr als 1.000 Moscheen in ganz Deutschland laden ein.

Am Tag der offenen Moschee (TOM) sollen Menschen die Möglichkeit bekommen, Moscheen und den islamischen Glauben besser kennenzulernen. Verschiedene Religionen und Kulturen sollen hier aufeinandertreffen und gemeinsam Missverständnisse und Vorurteile abbauen. Der Tag findet seit 1997 mit tausenden Besuchern in ganz Deutschland statt - auch in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg machen viele Moscheen mit. Wichtig: Du kannst natürlich auch außerhalb vom TOM eine Moschee besuchen.

Was passiert beim Tag der offenen Moschee?

In vielen Moscheen werden Führungen angeboten, es gibt Vorträge und Gesprächsrunden. Dazu gibt es oft eine Tasse Tee und etwas zu Essen. Das Motto ist dieses Jahr "Das Gebet - besinnt, belebt, verbindet". Der Koordinationsrat der Muslime (KRM) sagt, dass das Gebet die direkte Verbindung zwischen Gläubigen und dem Schöpfer ist. Durch das Beten könne man außerdem für etwas Entschleunigung sorgen in dieser schnelllebigen Welt.

Der Tag oder offenen Moschee ist bewusst am 3. Oktober

Es ist kein Zufall, dass der Tag der deutschen Einheit und der Tag der offenen Moschee beide am 3. Oktober sind. Die Veranstalter schreiben: