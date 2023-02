Wann wählst du die 112?

mit Whatsapp teilen

Unfall oder Herzinfarkt - in diesen Fällen muss ein Notarzt her. In lebensbedrohlichen Situationen hilft die 112.

Heute am 11.2. ist Tag der Notrufnummer 112. Über diese Nummer bekommst du in ganz Europa Hilfe in akuten Notfällen. Immer häufiger wird die Nummer aber auch bei normalen Krankheitsfällen oder einfach zum Spaß angerufen. Das ist Missbrauch und hat Folgen. Wann rufst du wen um Hilfe? Du bist krank, hast eine Magenverstimmung oder Fieber? Tagsüber kannst du bei deinem Hausarzt anrufen.

anrufen. Rund um die Uhr, auch abends oder am Wochenende wählst du die 116 117 . Das ist der ärztliche Notdienst.

. Das ist der ärztliche Notdienst. Nur in lebensbedrohlichen Situationen rufst du die 112 - bei medizinischen Notfällen, Feuer, Unfällen oder Überschwemmungen. Die Notrufnummern sind kostenlos. Sie können auch von einem gesperrten Handy aus angerufen werden. Was passiert bei Missbrauch? Werden einfach aus Spaß Rettungswagen oder Feuerwehr gerufen, kann das sogar mit einer Gefängnisstrafe enden. Auf jeden Fall aber gibt es eine Geldstrafe. Unter dem Missbrauch leiden vor allem Menschen, die wirklich in Not sind und auf einen Rettungswagen warten müssen, weil der noch woanders im Einsatz ist. Hier noch ein paar Fakten zur 112: Heute ist der 11.2....Fällt euch an der Zahlenabfolge etwas auf? Richtig, die 112 ist die Notrufnummer und deswegen ist der Tag 2009 zum Europäischen Tag des Notrufs auserkoren worden. Wir haben hier mal ein paar Fakten zur 112 zusammengesucht. https://t.co/dh1Z2FK8Z5