Wahlen in Taiwan: Was haben China und die USA damit zu tun?

Eigentlich ist Taiwan nur eine kleine Insel in Asien. Die Wahlen könnten aber Auswirkungen auf die ganze Welt haben.

98 Prozent der Stimmen sind ausgezählt: William Lai, der Kandidat der chinakritischen DPP, hat Stand jetzt 40 Prozent der Stimmen geholt und damit gewonnen. Das teilte die Wahlkommission mit. Die Partei hat die absolute Mehrheit im Parlament. Als stärkster Konkurrent galt die konservative Partei Kuomintang (KMT), die eher Pro-China ist.

Taiwans neue Regierung ist voraussichtlich die alte Dauer 1:03 min Anmod: bitte aktualisieren!

Taiwans bisheriger Vizepräsident William Lai wird voraussichtlich das nächste Staatsoberhaupt der Pazifikinsel. Der Vorsitzende der demokratischen Fortschrittspartei liegt in allen Umfragen bisher deutlich vor seinen beiden Konkurrenten.

Aus Taipeh Kathrin Erdmann:

Darum ist die Wahl so wichtig

Der Ausgang der Wahl ist so wichtig, weil er entscheidend für die Beziehung zwischen Taiwan und China ist. Das ist die Ausgangslage:

Die Volksrepublik China sieht Taiwan als Teil des Lands an.

Dennoch ist Taiwan seit Jahrzehnten unabhängig und hat eine demokratisch gewählte Regierung.

International erkennen fast alle Länder die chinesische Sichtweise an - die sogenannte Ein-China-Politik.

Die USA haben sich 1979 dazu verpflichtet, Taiwan mit Waffen zu beliefern und zu schützen, unterstützen Taiwans Unabhängigkeit aber nicht.

Konflikt mit China: USA wollen Taiwan beschützen

Was könnte also passieren, wenn China Taiwan angreift? China und die USA haben sich wieder etwas angenähert, sind sich aber in vielen Punkten nicht einig. US-Präsident Biden sagte in der Vergangenheit: US-Soldaten würden Taiwan verteidigen, wenn China angreift. Eine militärische Eskalation zwischen China und Taiwan würde sich auch auf die Weltwirtschaft auswirken, weil die Meerenge zwischen China und der Insel Taiwan eine sehr wichtige Handelsstraße ist.

Mehr Background-Infos zum Konflikt zwischen Taiwan und China findest du bei MrWissen2go:

Eine etwas andere Meldung aus Taiwan: