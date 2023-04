Taliban machen Frauen-Radiosender dicht - das ist der Grund

Die Taliban beschränken seit ihrer Machtübernahme die Frauenrechte. Jetzt haben sie einen besonderen Radio-Sender geschlossen…

…und zwar den einzigen von und für Frauen in ganz Afghanistan. Die Begründung: Dort sei während des Fastenmonats Ramadan Musik gelaufen. Damit habe der Sender gegen das Gesetz verstoßen. Das berichtet der Deutschlandfunk. Der Sender dürfe wieder öffnen, wenn die Verantwortlichen garantierten, dass das nicht mehr vorkomme, sagten die Taliban-Behörden.

Was sagt der Sender zu den Vorwürfen?

Die Leiterin ist damit gar nicht einverstanden. Sie bestreitet den Vorwurf und spricht von einer Verschwörung. By the way: Der Sender heißt auf Deutsch "Stimme der Frauen". Ob und wann er wieder öffnen darf, ist aktuell nicht klar.

Taliban schränken Frauenrechte krass ein

Seit ihrer Machtübernahme im Jahr 2021 haben die radikal-islamischen Taliban die Frauenrechte eingeschränkt. Frauen und Mädchen wurden weitgehend vom öffentlichen Leben ausgeschlossen. In dem Land ist Frauen seit wenigen Monaten sogar der Besuch in öffentlichen Parks und Fitnessstudios untersagt.

Sie dürfen auch nicht mehr an Unis studieren. Mehr Infos dazu findest du hier.

Viele afghanische Frauen wehren sich gegen die Unterdrückung. Mehr dazu erfährst du in diesem Video: