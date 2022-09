So teuer ist es nach dem Tankrabatt geworden

Seit dem Ende des Tankrabatts Anfang September ist Tanken in Deutschland wieder viel teurer als in EU-Nachbarländern.

Weil der dreimonatige Tankrabatt Ende August ausgelaufen ist, sind die Spritpreise in Deutschland plötzlich viel teurer geworden, so das Statistische Bundesamt. Noch Mitte August waren Benzin und Diesel an deutschen Tankstellen günstiger oder ähnlich teuer wie in den meisten EU-Nachbarländern.

Dieselpreis Anfang September

In Deutschland kostet der Diesel 2,16 Euro pro Liter. Polen ist mit 1,61 Euro pro Liter das günstigste EU-Nachbarland fürs Tanken. In der Europäischen Union ist mit 2,30 Euro pro Liter nur noch Schweden teurer als Deutschland. Mit 1,21 Euro pro Liter ist Malta das günstigste EU-Land.

Benzinpreis Anfang September

Bei den Benzinpreisen liegt Deutschland ebenfalls sehr weit vorne. 2,07 Euro zahlt man für den Liter Benzin. Polen ist auch hier der günstigste EU-Nachbarstaat. Dort kostet ein Liter Benzin 1,38 Euro. Am günstigsten ist es in Europa, wenn man in Ungarn tankt: 1,29 Euro pro Liter. Und am teuersten in Finnland. Dort ist der Preis mit 2,08 Euro pro Liter um einen Cent teurer als in Deutschland.

Eine andere Statistik zeigt, dass es auch coolere News über Deutschland gibt: