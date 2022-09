Kein Tankrabatt mehr! So heftig sind die Spritpreise gestiegen ⛽

Heute um Mitternacht ist der Tankrabatt weggefallen. Das hat krasse Auswirkungen auf deinen Geldbeutel.

Direkt nach dem Ende des Tankrabatts in der Nacht ist Benzin und Diesel teurer geworden. Der ADAC hat die Preise von hunderten Tankstellen in Deutschland analysiert. Das Ergebnis:

Super E10 kostet fast überall mehr als 2 Euro

Diesel ist bei 2,10 Euro oder teilweise sogar mehr als 2,30 Euro

Unfair!

Vermutlich müssten viele Tankstellen den Sprit aber gar nicht so teuer machen. Denn: Die großen Konzerne haben Benzin und Diesel noch mit dem Tankrabatt eingekauft. Jetzt verkaufen sie ihn aber für sehr viel mehr Geld.

Das war der Tankrabatt! Der Tankrabatt für Sprit galt in den letzten drei Monaten. Er wurde eingeführt, um die Spritpreise zu Beginn der Energiekrise zu senken. Benzin war dadurch 35 Cent pro Liter billiger. Bei Diesel waren es 17 Cent pro Liter.

Und jetzt?

Experten gehen davon aus, dass die Preise in den nächsten Tagen extrem schwanken werden. Zwischendurch könnte es immer wieder billiger werden, weil die Tankstellen ja eigentlich noch das günstigere Benzin auf Lager haben. Ab nächster Woche kostet es dann wohl überall mehr als zwei Euro.

Zum Tanken nach Frankreich?

Während es bei uns keinen Tankrabatt mehr gibt, wurde er in Frankreich sogar erhöht. Statt bisher 18 Cent gibt es im September und Oktober ein Rabatt von 30 Cent pro Liter Benzin oder Diesel. Für alle, die an der Nähe der Grenze wohnen, lohnt sich also vielleicht ein kleiner Ausflug ins Nachbarland.

