Tankstelle überfallen - Täter auf der Flucht!

An der A1 wurde ein Kassierer in der Nacht auf Mittwoch mit einem Messer bedroht.

Der schwarz gekleidete Mann hat in die Kasse gegriffen und das ganze Geld geklaut - ein dreistelliger Betrag. Anschließend ist er zu Fuß geflüchtet, so die Polizei. Weil die Tankstelle Eifel-West an der A1 auf einer Raststätte liegt, kann es auch sein, dass er mit einem Auto weggefahren ist.

Der Täter wird gesucht

Hast du etwas gesehen? Dann meld dich bei der Kripo Wittlich unter der 06571/95000. Der Kassierer beschreibt den Täter so:

Muskulöse, sportliche Figur

Helle Haut, Mittel-/osteuropäisches Aussehen

Ca. 1,70 - 1,80 Meter groß

Schwarz gekleidet

Osteuropäischer Akzent

Nach einem schweren Raub auf die Tankstelle Eifel-West an der A 1 in Höhe #Niederöfflingen in der Nacht zu heute fahnden wir nach dem maskierten Täter. Wir bitten euch um eure Unterstützung und Hinweise! https://t.co/1CzCiBVW8r

