Nasal-Tanning-Spray: So gefährlich ist der Trend auf TikTok

Nasenspray benutzen, um schön braun zu werden? Darum solltest du diesen TikTok-Trend nicht nachmachen.

Im Sommer richtig schön braun werden - das wünschen sich viele. Aber es gibt auch den Typ Mensch, der unter der Sonne direkt einen Sonnenbrand kassiert, ohne zu bräunen. Hier gibt es Alternativen wie Solarium und Selbstbräuner. Ein TikTok-Trend präsentiert eine weitere Möglichkeit, die aber nicht sehr safe ist.

#nasaltanningspray - Was ist das?

Bräunungsnasenspray ging auf TikTok ab. Das Spray soll durch den Wirkstoff Melanotan den Bräunungsprozess anregen. Das Nasenspray soll deshalb so gut funktionieren, weil es in der Lunge aufgenommen wird und dadurch viel schneller wirkt, als in Tablettenform.

Das Zeug ist nicht zugelassen und deswegen ist es sehr wahrscheinlich auch illegal das zu verkaufen. Die Shops, die ich im Netz gefunden hab, die das anbieten, die haben allesamt auch kein Impressum, weil sie genau wissen, dass sie sehr viel Ärger dafür kriegen können.

VORSICHT bei diesem TikTok-Trend!

Welche Nebenwirkungen das Mittel hat, sei noch nicht so klar, sagt David Beck aus der SWR-Wissenschaftsredaktion. Zulassungsstudien sind unter anderem dafür da, genau das herauszufinden. Die, die es bisher dazu gibt, haben herausgefunden, dass das Mittel häufig Übelkeit und Erbrechen auslöst. Doch das ist nicht alles:

Außerdem steht es im Verdacht, Hautkrebs auslösen zu können. [...] Alles in allem kann ich nur sagen: Finger weg von dem Zeug!

