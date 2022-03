DIESER tanzende TikTok-Soldat lebt!

Mit Tanzvideos ist ein ukrainischer Soldat auf TikTok viral gegangen. Jetzt gibt es wieder ein Lebenszeichen.

Sein TikTok-Name ist @alexhook2303. Mit teilweise über 70 Millionen Views sind seine Musikvideos aus dem Krieg in der Ukraine viral gegangen. Dann wurde es still um den Soldaten - eine Woche lang. Die Community wusste nicht, ob er noch am Leben ist. Jetzt hat er sich wieder auf TikTok gemeldet - er lebt! Im Video sagt er, dass er und seine Kollegen für die Ukraine kämpfen.

"Smells Like Teen Spirit"

In einem Video tanzt er zum Nirvana-Klassiker "Smells Like Teen Spirit". Seine Kollegen spielen die "Instrumente" im Hintergrund. Doch sie haben keine Gitarre, keinen Bass und kein Schlagzeug. Stattdessen benutzen sie einfach ihre Waffen als Ersatz.

Das musst du zum Russland-Ukraine-Krieg wissen! Russlands Präsident Wladimir Putin hat den Befehl gegeben, die Ukraine anzugreifen. Kurz danach kam es zu ersten Explosionen. Seitdem herrscht Krieg! Aus dem ganzen Land werden Angriffe gemeldet. Auch russische Bodentruppen rücken immer weiter vor. Der Konflikt zwischen den beiden Ländern hat 2014 angefangen. Damals besetzte Russland die bis dahin ukrainische Krim, eine Halbinsel im schwarzen Meer. Seitdem kommt es immer wieder zu Kämpfen. Damit will Russland verhindern, dass die Ukraine sich immer weiter nach Westen orientiert und zum Beispiel in die EU eintritt.

So kannst du der Ukraine helfen!