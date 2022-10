Achtung: Taschendiebstähle in Mainzer Innenstadt

Die Polizei hat am Wochenende mehrere Meldungen bekommen - und warnt die Leute.

Insgesamt drei Diebstähle fanden vermutlich an der Bushaltestelle "Höfchen", im Geschäft "Am Brand" und "Am Kronberger Hof" statt. Laut der Polizei wurden dabei ein Handy und zwei Geldbeutel geklaut.

Täter noch unbekannt

Der Täter oder die Täterin konnte in allen drei Fällen nicht erkannt werden - auch nicht mithilfe von Videoaufnahmen. Deshalb nimmt die Polizei jetzt weitere Ermittlungen auf.

Die Polizei empfiehlt:

Wertsachen eng am Körper tragen. Damit du deine Sachen immer im Blick hast, solltest du außerdem Taschen und Rucksäcke lieber nach vorne nehmen.

