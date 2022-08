"Lappen": Das denken Unge und MontanaBlack über Andrew Tate!

Die beiden Twitch-Stars haben sich in ihren Streams zu Tate geäußert. Tate ist bekannt für frauenfeindliche Ansichten.

Unge schaute sich in seinem Stream die aktuelle Ausgabe von TJs WochenShow an. TJ erklärt in dem Video, warum er Tate so problematisch findet. Dabei zeigt er einen Clip, in dem Tate sagt, dass Frauen ein Produkt sind.

Unge selbst kannte den ehemaligen Kickboxer und Reality-Star bisher gar nicht, doch zieht schon nach kurzer Zeit sein Fazit:

Er ist halt ein Lappen und fertig. Es ist einfach ein Typ mit mega Komplexen und hat im Internet jetzt irgendwie Aufmerksamkeit bekommen und muss seine irrelevante Meinung ins Internet rausposaunen.

Auch Monte wurde im Chat von einem Zuschauer gefragt, was seine Meinung zu Tate ist. Der Buxtehuder kann ebenfalls nicht viel mit Tate anfangen. Zwar meint Monte, Tate mache viel guten Realtalk, er laber aber auch viel Müll. Dann sagt der Streamer weiter:

Tendenziell muss ich sagen von meiner Wahrnehmung, von dem was ich gesehen habe, dass er ziemlich viel Quatsch redet.

Hier erfährst du, warum viele Andrew Tate so uncool finden:

DARUM finden viele Andrew Tate so problematisch