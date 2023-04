ER hat Real Madrid zerlegt

Taty Castellanos hat spanische Fußball-Geschichte geschrieben. Der Stürmer vom FC Girona hat einen Tor-Rekord gebrochen.

Castellanos ist der erste Spieler, der in LaLiga in diesem Jahrtausend vier Tore gegen Real Madrid in einem Spiel geschossen hat. Das gelang dem Kicker des Aufsteigers am Dienstagabend. Girona gewann überraschend mit 4:2 gegen die Königlichen. Der Argentinier traf in den Spielminuten 12, 24, 46 und 62. Einen Viererpack nennen die Spanier übrigens "Poker".

Castellanos ist krass glücklich

Von seinen Toren und dem Sieg gegen Real ist der 24-Jährige total überwältigt. Er sagte nach dem Match:

Es ist die perfekte Nacht. Ich hätte mir das nie erträumen können.

Nice to know: Robert Lewandowski hat auch schon vier Tore gegen Real Madrid erzielt, allerdings nicht für den FC Barcelona, sondern 2013 für Borussia Dortmund in der Champions League.

Hier kannst du dir eine Videobotschaft von Castellanos anschauen. Darin erzählt er unter anderem, dass er sich den Spielball gesichert hat: