Nach dem Club mit dem Taxi nach Hause - for free! 🚕

Das plant der Verkehrsminister in Italien gerade. Es soll erstmal ein Test sein.

Durch die kostenlosen Taxis sollen weniger Menschen betrunken Autofahren und dadurch soll es weniger VerkehrsunfÀlle geben. Insgesamt beteiligen sich sechs der bekanntesten Clubs im Land bis Mitte September an dem Test.

Alkoholtest am Club

Alle Club-Besucher, die beim Verlassen der Location einen Alkoholtest machen und nicht mehr fahrtĂŒchtig sind, bekommen vom Club einen Gutschein fĂŒr eine Taxifahrt. Die Kosten ĂŒbernehmen das Verkehrsministerium und die Clubs.

Viele Menschen sterben bei VerkehrsunfÀllen in Italien

Die Zahl der Todesopfer bei VerkehrsunfÀllen sind in Italien in diesem Jahr deutlich höher als 2022. Insgesamt sind in diesem Jahr schon 759 Menschen bei VerkehrsunfÀllen gestorben - auch durch UnfÀlle, die unter Alkoholeinfluss entstanden sind.

