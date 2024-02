Tritt Taylor Swift bei der Super Bowl Halbzeitshow auf?

Die NFL-Chefs wollen Taylor unbedingt auf der Bühne sehen, doch sie will wohl nicht - egal, wie hoch das Angebot ist.

Beim Super Bowl treten die Kansas City Chiefs gegen die San Francisco 49ers an. Für die Chiefs spielt kein geringerer als Taylor Swifts neuer Freund Travis Kelce. Er soll der Grund sein, warum Taylor bisher jedes Angebot abgelehnt hat, um im Rahmen der Halbzeitshow aufzutreten.

Lieber Travis unterstützen als noch reicher werden

Das berichten zumindest Insider der Gossip-Seite "US Sun". Die NFL-Chefs sollen Taylor mehrere Millionen angeboten haben. Doch sie wird nicht beim Super Bowl singen. Denn: Sie wolle ihren Freund und sein Team unterstützen. Ihr sei es wichtiger, auf der Tribüne zu sitzen und mit ihren Freunden und der Familie eine gute Zeit zu haben.

Außerdem: Taylor Swift tritt vom 7. bis zum 10. Februar in Tokyo auf. Der Super Bowl findet am 11. Februar statt. Sie muss sich schon sehr beeilen, um überhaupt am Start zu sein. Sie könnte nicht mal bei den Proben für die Halbzeitshow dabei sein.

Doch keine Sorge - es wird safe Musik beim Super Bowl geben. Dieses Jahr werden Usher und Post Malone auftreten.