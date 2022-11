Taylor Swift bricht US-Charts-Rekord

Als erste Musikerin der Geschichte belegt die Sängerin die ersten zehn Plätze der US-Charts.

Ganz vorne auf Platz 1 der Billboard Hot 100 ist der Song "Anti-Hero" aus dem neuen Album "Midnights". In der Geschichte der Charts - also in 64 Jahren - ist Taylor Swift die Erste, die die Top 10 komplett alleine besetzt. Richtig nah rangekommen ist Drake im September 2021: Eine Woche lang waren neun seiner Songs in den Top 10 der US-Charts.

In Deutschland konnte Taylor ebenfalls einen Erfolg feiern. Mit ihrem Album "Midnights" war sie das erste Mal auf Platz eins der deutschen Charts.

Taylors neues Album "Midnights" geht richtig ab: