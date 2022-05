Taylor Swift goes Doktor!

auf Whatsapp teilen

auf Facebook teilen

auf Twitter teilen

auf Telegram teilen

auf Facebook Messenger teilen

auf Link kopieren teilen

Die Sängerin bekommt am Mittwoch einen Ehrendoktortitel an der New York University. Warum kriegt sie den Titel?

Laut der Uni sei sie eine der produktivsten Künstlerinnen ihrer Generation. Denn Taylor Swift ist die einzige Musikerin, die drei Grammys für das Album des Jahres gewonnen hat. Sie ist außerdem die einzige Solo-Künstlerin, die mit drei Alben in einem Jahr Platz 1 in den Charts hatte. Taylor Swift im Yankee-Stadion Taylor Swift wird im Yankee-Stadion nicht nur geehrt, sondern hält dort auch eine Rede für die Abgängerinnen und Abgänger aus diesem Jahr. Doch auch die Studierenden, die aufgrund der Pandemie nicht früher an der Abschlussfeier teilnehmen konnten, dürfen das bei der diesjährigen Zeremonie nachholen. Gerüchten zufolge soll es in Taylors Song "All To Well" um Jake Gyllenaal gehen. Das sagt er dazu: Stars Taylor Swift: DAS sagt Jake Gyllenhaal über sie! Jake Gyllenhaal musste sich viel anhören nach der Neuveröffentlichung vom Song "All Too Well" - das sagt er dazu! mehr...