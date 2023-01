Fake? Ist Taylor Swifts Katze wirklich Millionärin? 😺💸

Taylor Swifts Katze "Olivia Benson" soll das drittreichste Haustier der Welt sein. Was ist dran?

Laut der Webseite "All About Cats" und ihrer "The Ultimate Pet Rich List" soll "Olivia Benson" 97 Millionen Dollar verdient haben. Das wurde durch die Reichweite geschÀtzt. Sie soll durch Features in Taylors Musikvideos und viele Werbespots so viel verdient haben. Die Seite behauptet, dass sie das drittreichste Haustier der Welt ist.

Hier siehst du sie im Musikvideo "ME!":

Ist das Ranking fake?

Laut Ranking soll der Deutsche SchĂ€ferhund "Gunther VI" am meisten Kohle haben - mittlerweile 500 Millionen Dollar. Im Jahr 1992 soll er 80 Millionen Dollar geerbt haben. 2020 soll der reiche Hund außerdem eine Villa weiterverkauft haben, die mal Madonna gehört hat. Doch die Story von "Gunther VI" ist nicht wahr.

Den reichsten Hund der Welt Gunther VI gibt es gar nicht!

Die Seite "Übermedien" hat einen italienischen Zeitungsartikel aus den 90ern gefunden - in diesem steht, dass das millionenschwere Erbe des Hundes erfunden wurde, um Publicity zu bekommen. Seine mutmaßliche Besitzerin existiert zudem nicht. Und: Welcher Hund wird schon 30 Jahre alt? Somit kann "Gunther VI" unmöglich die Liste anfĂŒhren.

Durch diese Erkenntnis ist unklar, wie legit der Rest des Rankings tatsÀchlich ist. Deshalb solltest du nicht direkt glauben, dass Taylor Swifts Katze Olivia Benson das drittreichste Haustier der Welt ist.

