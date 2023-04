Offenbar lief das Ende ihrer Beziehung ohne Drama ab. Schon seit ein paar Wochen sind beide wohl getrennt.

Taylor und Joe haben sich offenbar einfach auseinandergelebt. Das berichtet die US-amerikansiche Star-News-Website Entertainment Tonight und bezieht sich dabei auf einen Insider. Joe wurde laut dem Bericht bei keinem einzigen Konzert von Taylors laufender "Eras"-Tour gesehen - im Gegensatz zu ihren Freundinnen Selena Gomez oder Emma Stone.

Bekommt auc Joe Alwyn einen Break-up-Song?

Sechs Jahre lang waren Taylor und der britische Schauspieler zusammen - und hielten die Beziehung ziemlich privat. Vorher hatte Swift schon Stars wie Harry Styles, Jake Gyllenhaal und John Mayer gedatet. Über viele ihrer Verflossenen hat Taylor in der Vergangenheit Songs geschrieben. So soll es in "All Too Well" und "We Are Never Ever Getting Back Together" um Jake Gyllenhaal gehen. Ob trotz aller Privatheit auch Joe Alwyn einen Song von Taylor gewidmet bekommt?

Bei dieser Swift-Show gab es eine Überraschung: