Taylor Swift: Mit DIESEM Mega-Star kommt ein Song!

Die Sängerin hat nun den letzten Track zum kommenden Album "Midnights" enthüllt. Das einzige Feature der Platte ist...

...Lana Del Rey! Auf dem Song "Snow on the Beach" wird die erste Zusammenarbeit der beiden zu hören sein. Vorher hatte Taylor immer am Donnerstag gegen Mitternacht einen neuen Song von "Midnights" auf TikTok verkündet. Die große Ankündigung für den Song mit Lana hat sie sich für das letzte Video aufgehoben:

Gar nicht so überraschend?!

Sowohl Taylor als auch Lana arbeiten mit dem Songwriter Jack Antonoff zusammen. Auf einem gemeinsamen Bild mit Lana und Jack trug Taylor dann den gleichen Pullover wie in einem Video zu "Midnights". Seitdem war für viele Fans klar: Da muss etwas kommen!

Hier erfährst du, an welchen Mega-Hits Jack Antonoff beteiligt war: