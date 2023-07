Polizei nimmt Stalkerin auf Grundstück von Taylor Swift fest

Schon wieder?! Taylor Swift hat nicht zum ersten Mal Probleme mit einem Stalker. Checke hier, was diesmal passiert ist.

Die Stalkerin wurde schon am Montag vor dem Haus von Taylor Swift im US-Bundesstaat Rhode Island festgenommen. Das bestätigte die Polizei am Freitag. Die 54-jährige Frau war keine Unbekannte: Sie war bereits aufgefordert worden, sich vom Grundstück der Sängerin fernzuhalten.

Stalker bei Taylor Swift: Frau in Handschellen festgenommen

"TMZ" zeigt ein Foto davon, wie die Polizei der Frau Handschellen anlegt. Das alles passiert vor dem Eingangstor zu Taylors Haus - direkt neben einem Schild mit der Aufschrift: "Private Property. No Trespassing." Zu Deutsch: "Privates Grundstück. Kein unbefugtes Betreten."

Ob Taylor Swift am Montag zu Hause war, ist nicht safe. Aktuell ist sie auf ihrer Eras-Tour. In Deutschland kannst du dafür ab dem 12. Juli Tickets kaufen:

Nicht der erste Stalker von Taylor Swift

Taylor hatte schon einmal im Juli 2019 Probleme mit einem Stalker: Er wurde mit einem Brecheisen und Dietrichen in der Nähe ihres Strandhauses gefasst. 2018 brach ein anderer Mann in ihr Haus in New York City ein. Dieser bekam eine Haftstrafe.

