Erstes Kuss-Foto: Machen es Taylor Swift und Travis Kelce damit offiziell?

Was läuft da bei Taylor Swift und Travis Kelce? Bisher war das nicht so klar, aber jetzt gibt es eindeutige Fotos.

Chariah Gordon, Partnerin von Travis Kelces Teamkollegen Mecole Hardman, hat auf Instagram mehrere Bilder zusammen mit Taylor Swift und Travis Kelce gepostet. Auf dem zweiten Foto küsst Taylor den NFL-Spieler auf die Wange! "This upload just broke the internet", kommentiert eine Userin. Das Bild macht sofort die Runde und die Fans bedanken sich bei Chariah für ihren Service 🤝

Das Kuss-Foto und die letzten gemeinsamen Aufnahmen von Taylor und Travis bestätigen weiter das Gerücht, dass sie ein Paar sind. Offiziell geäußert haben sich allerdings weder die Sängerin noch der NFL-Spieler.

Taylor Swift und Travis Kelce halten Händchen

Auf Fotos von "Page Six" sind Taylor Swift und Travis Kelce nach dem Besuch eines Restaurants in New York Händchen haltend zu sehen. Laut "TMZ“ half der NFL-Superstar Taylor sogar aus dem Mantel heraus.

Was geht zwischen Taylor Swift und Travis Kelce?

Vor den ganzen Bildern war Taylor schon bei Spielen der Kansas City Chiefs zu Besuch. Dabei war sie auch sehr vertraut mit Travis' Mutter zu sehen.

Jubel für NFL-Star: Das ist der Lover von Taylor Swift