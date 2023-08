Gibt es bald eine Notfallnummer für psychische Krisen?

Die CDU in Rheinland-Pfalz fordert eine neue Krisennummer. Dort sollen Menschen aus ganz Deutschland Hilfe bekommen.

Die neue Telefonnummer soll laut der CDU-Fraktion für alle sein, die in einer tiefen Krise stecken. Denn: Sie bräuchten ein einfach zu erreichendes Hilfsangebot, um Unterstützung zu bekommen.

Der Plan: Schnelle Hilfe am Telefon bei psychischer Krise

Damit man sie sich eine solche Telefonnummer leicht merken kann, hat die CDU-Fraktion aus Rheinland-Pfalz auch einen Vorschlag gemacht - die 117. Nach ihren Vorstellungen soll die Nummer ständig erreichbar sein und qualifizierte Menschen sollen die Hilfs-Anrufe annehmen.

Kommt die neue Notfallnummer wirklich?

Das ist unklar. Bisher ist es nur eine Forderung. Umsetzen kann die CDU in Rheinland-Pfalz ein solches Hilfs-Angebot gerade nicht. Die Partei ist nicht Teil der Regierung - kann also nicht direkt bestimmen, was in dem Bundesland gemacht wird.

Aber: Auch andere Gruppen wollen die neue Krisennummer. Der Bundesverband der Angehörigen psychisch erkrankter Menschen fordert sie zum Beispiel schon seit Beginn der Corona-Pandemie. Nach ihren Angaben haben Erfahrungen aus den USA mit einer vergleichbaren Krisennummer gezeigt, dass so etwas wirklich helfen kann.

Solange es die Telefonnummer in Deutschland noch nicht gibt, kannst du dir hier Hilfe holen:

Hier bekommst du Hilfe Falls es dir psychisch gerade nicht gut geht und du Hilfe oder jemanden zum Reden brauchst, dann kannst du dich anonym an diese Kontakte wenden: Telefonseelsorge: 0800 111 0 111 oder 0800 111 0 222 , online kannst du auch chatten.

oder , online kannst du auch chatten. Nummer gegen Kummer: 116 111

Ruf bei akuter (Suizid-)Gefahr direkt die 112 oder lass dich in die Notfall-Aufnahme einer Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie bringen.

oder lass dich in die Notfall-Aufnahme einer Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie bringen. Der psychiatrische Bereitschaftsdienst ist rund um die Uhr unter der Telefonnummer 116 117 erreichbar.

Auch die EU hat Pläne gemacht, wie sie Menschen, die in einer Krise sind, helfen kann: