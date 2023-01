"Temptation Island VIP" Aleks und Vanessa: Deshalb wollte sie seine Hand nicht halten

Vanessa und Aleks klären die Situation vom großen Wiedersehen auf. Außerdem stellen sie sich anderen krassen Fragen.

Seit sie gemeinsam aus "Temptation Island VIP" rausgegangen sind, mussten sie viel Hate einstecken. Doch sie bleiben tapfer: Auf Instagram haben sich Aleks und Vanessa den Fragen der Community gestellt. In Aleks Instagram-Story beantworten sie die heißesten Fragen:

Vanessa und Aleks sind zusammengezogen: Wo leben sie?

Vanessa ist nach der Sendung zu Aleks nach Düsseldorf gezogen, damit sie noch vor und während der Ausstrahlung füreinander da sein können. Sie leben jetzt seit sechs Monaten zusammen, doch Vanessa musste am Anfang geheim halten, dass sie aus Berlin weggezogen ist. Sie verbrachte die Zeit fast nur in der Wohnung, das ging durch ihren Job im Home-Office. Zudem war Aleks ihre einzige Bezugsperson in der Zeit - das war aber ihre Entscheidung.

Wieso hat Vanessa nicht Aleks Hand genommen bei der Ausstrahlung des großen Wiedersehens?

Sie hat ihm die Hand nicht gereicht, weil sie den Moment nicht passend fand. Vanessa wollte keine Bilder für Christina erzeugen, die sie nur noch mehr verletzt hätten.

Ist Vanessa schwanger?

Die Gerüchte um eine mögliche Schwangerschaft Vanessas kursieren aktuell im Netz. Von ihr kommt ein klares Nein: Vanessa ist nicht schwanger, war es noch nie und sie planen gerade keine Kinder.

Tauchen Aleks und Vanessa bald beim "Sommerhaus der Stars" auf?

Mit seiner Ex Christina war Aleks schon bei der "Couple Challenge". Ist er bald im TV beim "Sommerhaus der Stars" am Start? Vanessa sagt dazu: Sie kennt die Sendung nicht mal. Und außerdem hat sie darauf aktuell keine Lust:

Lass doch erst normal leben einfach!

Bereut Aleks sein Verhalten?

Dazu sagt Aleks, dass er sich tausendfach für sein Verhalten entschuldigt habe. Es tue ihm wirklich leid, doch er ist glücklich mit Vanessa. Deshalb bereut er das Ergebnis aus dem Betrug gegenüber Christina nicht.

Hast du das Finale und das große Wiedersehen von "Temptation Island VIP" verpasst? Hier erfährst du, was passiert ist: