ESKALATION am Lagerfeuer: Henrik schmeißt mit Fackel!

Sogar die Moderatorin musste vor dem ausrastenden Henrik flüchten. Warum schnitt RTL diese Szene raus?

Es war eine der krassesten Folgen der Staffel: Henrik bekam Aufnahmen zu sehen, auf denen man seine Freundin Paulina mit einem der Verführer fremdknutschen sieht. Jetzt enthüllt Juliano, der selbst in der Show war: Henriks heftiger Ausraster nach dem Lagerfeuer wurde gar nicht komplett gesendet!

Team muss flüchten

Bei Instagram postete Juliano, was wirklich am Set abgegangen sein soll. Das Lagerfeuer sei laut ihm viel zu harmlos geschnitten worden. Henrik habe sich eine Fackel genommen und soll sie in Richtung der Moderatorin Lola und dem Kamerateam geworfen haben.