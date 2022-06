"Temptation Island": Hat Marc-Robin seine Freundin betrogen?

Das sagt Verführerin Laura: "Der hat gefragt, ob ich die Pille nehme, ob er ihn reinstecken darf". Stimmt das?

Vorsichtig - Spoiler für Staffel 4 Folge 9!

Die neunte Folge der vierten Staffel "Temptation Island" hat viele geschockt. Nachdem der Karlsruher Marc-Robin letztes Mal der Verführerin Laura zugeflüstert hat, dass sie ihm in sein Zimmer folgen solle ohne Mikro, ist es spannend gewesen. Es ist nichts zu hören oder zu sehen - die beiden befinden sich in einem toten Winkel ohne Kameras. Doch die Verführerinnen Denise und Yasmin lauschen an der Tür.

"Geht das auch ohne? Weil wenn ein Kondom fehlt, fällt das auf."

Sie wollen gehört haben, wie der vergebene Marc-Robin Laura küsst. Kurze Zeit später kommt Laura runter und berichtet den beiden, was abgelaufen sein soll:

Der hat gefragt, ob ich die Pille nehme, ob er ihn reinstecken darf. Dann habe ich gesagt: "Ich nehme die Pille nicht." Dann hat er gefragt: "Geht das auch ohne? Weil wenn ein Kondom fehlt, fällt das auf." Das ist ein Arschloch.

Marc-Robin bestreitet es

Es gibt keine Aufnahmen von der Aktion. In anschließenden Gesprächen wird Marc-Robin öfter darauf angesprochen, dass er Laura sehr nahe komme. Er bleibt dabei: Zwischen den beiden wäre nur Freundschaft und es soll nichts gelaufen sein.

Hier kannst du dir die Reaction vom Ex-Kandidaten Calvin Kleinen angucken:

Marc-Robin gab sich zu Beginn als Nice Guy aus, der besonders viel Abstand zu den Verführerinnen hält. Wieso Nice Guys eigentlich gar nicht so nice sind:

Sex bei Temptation Island? Dauer 1:12 min

Die Ex-GNTM Kandidatin Lijana packt auch aus:

Was geht wirklich bei GNTM ab? Lijana packt weiter aus