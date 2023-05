Temptation Island: ER hat Sex mit Verführerin

In der neunten Folge "Temptation Island" gehts ordentlich ab. Einer der Männer geht zu weit.

Achtung: Spoiler für die neunte Folge der fünften Staffel "Temptation Island"!

Zeigt er keine Reue? Bei "Temptation Island" ging es in den letzten Folgen ordentlich ab. Viele gingen davon aus, dass Adrian eventuell etwas mit der Verführerin Justyna anfangen würde. Aber - es kommt ganz anders.

Nico Legat betrügt Sarah mit Siria!

Der vergebene Nico sagte Verführerin Siria schon mehrmals, dass sie seine größte Versuchung ist. Nachts hält er es dann nicht mehr aus. Erst möchte er mit Siria in seinem Bett kuscheln, plötzlich verschwindet er ins Bad und Siria folgt ihm. Durch die Spiegelung in der Dusche lässt sich erkennen, dass Nico seine Hose fallen lässt. Dann geht die Tür zu und es ist nur noch Stöhnen zu hören.

Nico hat Sex mit Siria

Am nächsten Morgen bestätigt Siria im Interview, dass sie und Nico heimlich miteinander geschlafen haben. Es bleibt nicht bei diesem einen Mal. In der nächsten Nacht verschwinden sie wieder gemeinsam im Bad - das gleiche am Morgen drauf. Sie nennen ihre Aktion "Heiß Duschen": Also wenn jemand der beiden "Lust auf eine heiße Dusche" hat, ist das ein Codewort für Sex. Nico verheimlicht das Ganze und tut so, als sei nichts geschehen. Siria packt als Einzige in den Interviews aus.

In der nächsten Folge sieht Sarah die Bilder beim Lagerfeuer. Ihre Reaktion bleibt abzuwarten. Bricht sie direkt ab?

