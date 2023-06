Temptation Island: Erstes Lagerfeuer nach Sex mit Verführerin

Bei "Temptation Island" gehts zurzeit ordentlich ab. Einer der Männer ging deutlich zu weit - und jetzt?

Achtung: Spoiler für die neunte und zehnte Folge der fünften Staffel "Temptation Island"!

Zeigt er keine Reue? Bei "Temptation Island" ist zurzeit ordentlich was los. Viele gingen davon aus, dass Adrian eventuell etwas mit der Verführerin Justyna anfangen würde. Aber - es kam ganz anders.

Nico Legat betrügt Sarah mit Siria!

Der vergebene Nico sagte Verführerin Siria mehrmals, dass sie seine größte Versuchung ist. Nachts hielt er es dann nicht mehr aus. Erst kuschelte er mit Siria in seinem Bett, plötzlich verschwand er ins Bad - und Siria folgte ihm. Durch die Spiegelung in der Dusche konnte man sehen, wie Nico Siria an den Hintern greift. Dann ging die Tür zu und es war nur noch Stöhnen zu hören.

Nico hatte Sex mit Siria - mehrmals!

Am nächsten Morgen bestätigte Siria im Interview, dass sie und Nico heimlich miteinander geschlafen haben. Es blieb nicht bei diesem einen Mal. In der nächsten Nacht verschwanden sie wieder gemeinsam im Bad - das gleiche am Morgen drauf. Sie nannten ihre Aktion "Heiß Duschen": Also wenn jemand der beiden "Lust auf eine heiße Dusche" hat, ist das ein Codewort für Sex. Nico verheimlichte das Ganze und tat so, als sei nichts geschehen. Siria packte als Einzige in den Interviews aus.

Sarah bricht "Temptation Island" ab

In der Folge nach dem Sex bekam Nicos Freundin Sarah beim Lagerfeuer die Bilder zu sehen. Ihre Reaktion: Abbruch! Damit sind jetzt nur noch drei Paare bei "Temptation Island" am Start.

Nico schämt sich

Während der Sendung meinte Nico noch, dass alles okay wäre und er sich nichts zu Schulden kommen lassen hätte. In der neuen Folge des Reality-TV-Podcasts "Blitzlichtgewitter" äußerte sich Nico dann doch etwas anders zu den "heißen Duschen":

Ich schäme mich. (...) Wenn ich jetzt in der Situation gewesen wäre, hätte ich klipp und klar beim ersten Interview gesagt: 'Ich hab Scheiße gebaut. (...) Ich hab Sarah betrogen mit Siria. Ich hab voll reingeschissen. Ich will das hier beenden.'

Weiter erzählte Nico, dass er es bereut, allen eine heile Welt vorgespielt zu haben. Das sei das Dümmste, was er hätte machen können. Auf Siria soll er aber nicht böse sein, weil sie das Geheimnis in der Folge ausgeplaudert hat: "Sie muss sich selber ja auch schützen." Warum es überhaupt so weit kam, könne er sich rückblickend nicht erklären. Gefühle seien aber nicht im Spiel gewesen.

