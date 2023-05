"Habe das bereut“: Hatte SIE Sex mit ihrem Verführer?

Ausgestrahlt hat RTL die Szene nie, aber jetzt steht im Raum: Hatte Paulina während des Drehs Sex mit ihrem Verführer Dominik?

Zumindest erzählt er das eiskalt in der neuen Staffel Ex On The Beach, in der er zusammen mit Paulina am Start ist. Bei Insta kommentiert sie die Szene mit den Worten: "Natürlich hab ich das bereut“. Sie streitet es also nicht ab.

Eskalation zwischen Paulina, Dominik und Henrik bei Temptation Island

In der letzten Staffel haben sich Henrik und Paulina vor laufenden Kameras getrennt, weil ihr sein Verhalten nicht so gepasst hat. Er war oft angetrunken und kam einigen Verführerinnen sehr nah. Einen Kuss zwischen Paulina und ihrem Verführer hat man damals auch gesehen. Dass sie allerdings unter der Dusche miteinander geschlafen haben sollen, wusste bis jetzt niemand.

Hier checkst du den kompletten Cast der aktuellen Staffel Temptation Island, auch hier gibt es neue Folgen: