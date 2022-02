"Temptation Island V.I.P.": So war es für Juliano und Sandra

Sandra Janina und Juliano Fernandez blicken auf ihre Zeit bei "Temptation Island V.I.P." zurück.

Die beiden Reality-TV-Stars sind immer noch zusammen - obwohl sie ihre Beziehung in der Sendung so krass auf die Probe gestellt haben! Besonders hart: Sandra und Juliano durften auf Social Media nichts über ihre Beziehung verraten, bis das Format komplett ausgestrahlt wurde. Dabei ist die Zeit auf der Insel schon über ein halbes Jahr her.

"Temptation Island V.I.P.": Paulina legt Social-Media-Pause ein

Harte Zeit für Juliano

Die Dreharbeiten seien im Rückblick nicht leicht gewesen, weshalb Juliano nicht noch einmal bei dem Format mitmachen würde. Der 22-Jährige durchlebte einen krassen Sinneswandel während der Sendung. Sandra hatte immer wieder betont, dass sie die Zeit auf der Insel auch genossen hat.

Sandra und Juliano: Test bestanden

Gegenüber "Promiflash" sagte Sandra, die Sendung habe das Paar aber "nur mehr zusammengeschweißt" und ihnen aufgezeigt, "in welche Richtung es gehen soll." Die beiden waren neben Kate Merlan und Jakub Jarecki in der vergangenen Staffel das einzige Paar, das die "Treueinsel" auch als Couple wieder verlassen hat.